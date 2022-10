24 contes autour de la crèche

24 contes tendres et lumineux à lire chaque jour de l'Avent pour attendre Noël ! Laissez-vous emporter par les aventures du petit aveugle Etienne et de son ange gardien, de Léon, l'âne ronchon, du pâtissier trop gourmand ou encore de la petite sardine qui voulait voir la crèche, de Diego le petit angelot qui se prépare à chanter sa berceuse pour l'enfant Jésus... Chaque jour, trouve l'élément ou le personnage de ton histoire à détacher sur la page du conte, et intègre-le dans ta crèche. Le soir de Noël, tout le monde pourra ainsi se réjouir avec toi de la venue de Jésus !