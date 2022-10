Fanfonne Guillierme raconte sa Camargue

Fanfonne Guillierme, baptisée "la Grande Dame de Camargue" , est une véritable légende dans la région. Pour la première fois, à travers de nombreux documents d'archives et des photographies inédites, cette haute figure raconte elle-même sa vie de passion pour les chevaux et les taureaux. Elle évoque sa famille qui compte de prestigieuses personnalités dans le monde judiciaire à Paris, mais aussi dans la photographie, l'industrie et les inventions en France. Au fil du temps, le récit présente également les visages, la vie des Guillierme et des Larnac au XIXe siècle. Cette belle et captivante histoire, agrémentée de documents photographiques d'une grande richesse, nous raconte l'enfance, la viticulture, la bouvine et ses traditions. La glorieuse époque de la Camargue se dévoile sous notre regard en compagnie du célèbre marquis de Baroncelli, de l'écrivain Joseph d'Arbaud, du peintre Jean Hugo et de sa soeur Maggie... Ce livre est un témoignage d'une rare valeur à découvrir. Un album de poésie et d'images jamais publiées, illustrant la personnalité incomparable de Fanfonne Guillierme.