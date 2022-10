Mathilde et Bruno ont tout pour être heureux. Enfin, c'est ce qu'ils imaginaient jusqu'à ce qu'une bagarre, un bouquet de fleurs et un étrange voisin modifient à jamais le cours de leur vie. Mathilde est belle et admirée. Elle le sait. Ou plutôt, elle le croit. Bruno est riche et envié. Mais rien n'empêche quiconque de devenir comme lui, car il a trimé dur pour réussir. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, le désordre climatique incite de plus en plus de gens à fuir, toujours plus au nord. Mais ça, c'est une autre histoire.