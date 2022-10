Sur fond des années "Giscarat" et Bokassa, le roman plonge dans le terroir du Val-de-Londres. La vie extravagante d'un artiste très connu dans les années 1970, très méconnu aujourd'hui, choqua les habitants du vallon de Londres en même temps qu'elle attisa la curiosité du reste du monde. Qui était-il ? Que laisse-t-il derrière lui ? Gérard mène l'enquête. Ses recherches vous emmèneront à la découverte de cette région pittoresque confrontée à l'exode rural, entre vie locale, moeurs et paysages, et à celle des secrets de l'artiste... et de Gérard. Recherches en Val-de-Londres est le tome II de la saga commencée avec Les étrangers du Val-de-Londres qui a obtenu le prix "Paroles d'auteur(e)s" en 2022.