Iris, étincelle dans la nuit

Paul est SDF à la Défense. Par un gris matin d'hiver, au beau milieu des poubelles, il découvre un nourrisson abandonné... de cette scène choquante découle une histoire de vie et de rédemption. Qui est le plus misérable ? Le plus abandonné ? Le SDF que plus personne ne regarde dans les yeux ? Le nouveau-né dont même sa mère ne veut pas ? La jeune fille trop fragile pour appeler à l'aide ? Les personnages, plus cabossés les uns que les autres, s'entraident en une alliance de pauvres. Dans ce roman très émouvant, les chutes sont profondes mais chacun se relève, grâce aux mains tendues. Et les invisibles de la société sont des pépites.