Cristalhambra

L'humanité a quitté la Terre pour essaimer dans les étoiles. Huit Quadrants, héritiers des anciennes puissances, se partagent l'univers exploré. Cet équilibre précaire est remis en question le jour où Kuniaki Toshigawa, maître du Quadrant le plus puissant, annonce qu'il va mourir. Rien n'est moins sûr, car dans ce monde où s'interpénètrent Digital World et Analog World, où coexistent individus réels, projections holographiques 3D et doubles physiques impossibles à distinguer, la fiabilité des informations est devenue une utopie. Le mensonge, un art. A la formidable course au pouvoir qui s'annonce, se mêle un ordre religieux en désuétude qui entend retrouver son influence en détruisant les dernières traces de la légende d'Animamea, cette planète fantôme où se retrouveraient les âmes des défunts. C'est sans compter les villes de cristal qui agonisent sur Niverniss après s'être entretuées, gagnées par la folie des hommes. Sans compter les artefacts à la force d'attraction vertigineuse apparus sur Terre après avoir dévasté la colonie de Deloria.