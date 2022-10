Messes basses à marée haute

Nous sommes une bande de jeunes d'Ille-et-Vilaine, débrouillards et dynamiques. Yann, Marc, Paul, Monique, Armelle et les autres sont toujours aussi patients avec le bégaiement de Benoit. Ils rient encore de bon coeur aux anecdotes d'Arthur, bien qu'elles ne soient pas toujours drôles. Pourtant, dehors, les rires et les discours ont laissé place à la peur. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. Cependant, nous ne laisserons pas les Allemands progresser dans leur dessein. Sans employer de méthode violente, nous avons décidé d'agir et de déjouer habilement leurs projets. Notre devise ? Oeil pour oeil, dent pour dent.