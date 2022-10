Histoire de le Formule 1 - De Jim Clark à Fernando Alonso

Ils ont appris à défier la vitesse, à dompter la peur, à emporter les coeurs. Ils ont poussé les ingénieurs à se réinventer, les mécaniciens à se surpasser, et la mécanique à évoluer. Les pilotes de Formule 1 ont pris l'habitude de repousser les limites, puis de les dépasser, et ça fait 70 ans que ça dure. La discipline la plus prestigieuse de tout le sport automobile a redessiné le monde et institué des rendez-vous incon-tournables : Silverstone, Monaco, le Nürburgring, Monza, le Castellet, Spa-Francorchamps, Monaco. L'histoire de cette épopée mécanique, bruyante et débridée, tragique et virevoltante, authentique et malicieuse, doit tout à un casting à couper le souffle. Il y a les pilotes, héros du bitume, et tous ceux qui leur ont fait confiance, une poignée de garagistes audacieux, un Italien fanatique. Et puis il y a un homme, "Mr E" : l'existence de Bernie Ecclestone épouse celle de la Formule 1 dont il a été consacré "grand argentier" . Au fil de ces pages, il raconte comment il a vécu cet âge d'or, une période à faire frémir les nostalgiques et rêver les néophytes. Daniel Ortelli, fils de garagiste, Antoine Grenapin, fils de journaliste, et Jean-Baptiste Gilou, petit-fils de poète, ont replongé dans ces saisons d'exception, dans ces années folles de la F1, ont suivi ce fil d'or entre Jim Clark et Ayrton Senna. Cet ouvrage mêle archives oubliées, anec-dotes méconnues et clichés d'exception. Il se veut atypique, singulier et détonant, comme la Formule 1, ce sport pas comme les autres... NOUVELLE EDITION AUGMENTEE (chapitres rajoutés sur Michael Schumacher)