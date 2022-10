Les énigmes des mystérieuses civilisations. Levez les secrets oubliés avec 150 énigmes redoutables !. Levez les secrets oubliés avec 150 énigmes redoutables !

Avec 150 énigmes et casse-tête à résoudre, plongez dans l'univers des peuples et cultures mythiques ! Il est temps de lever les mystères et les secrets perdus... Partez à la découverte de civilisations et lieux fascinants : les Mayas, l'île de Pâques, la colonie de Roanoke, les Nabatéens, les Vikings, la ville de Pompéi, les Anasazis, les Olmèques, l'empire Khmer ou encore les Aztèques. Affûtez vos méninges, vos capacités de raisonnement et de déduction seront mises à rude épreuve ! Serez-vous à la hauteur ?