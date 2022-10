Mon histoire énigme - Joyeux Noël !

Les rennes du Père Noël sont complètement épuisés. Il va leur falloir un remède magique, et vite, sinon c'est la tournée de Noël tout entière qui va devoir être annulée ! Accompagnez le Père Noël et son fidèle lutin Pépin dans leur aventure et aidez-les à résoudre les énigmes grâce à votre sens de l'observation et votre logique ! Cinq énigmes qui forment une seule grande histoire accessible à des non-lecteurs. Les indices sont révélés visuellement par la comparaison des mêmes scènes à des moments différents.