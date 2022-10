Le merveilleux Noël du père Noël

C'est la nuit de Noël ! Le Père Noël dépose les présents dans les chaussons des enfants et... oh surprise, un enfant a laissé un paquet à son intention ! Son premier cadeau de Noël ! Et plein d'autres enfants ont eu la même idée : le traîneau se vide mais, aussitôt, se remplit de nouveau... Quand le dernier cadeau est déposé, les rennes s'écroulent, épuisés ! Ils s'endorment profondément sur une île minuscule... il est temps pour le Père Noël d'ouvrir tous ses cadeaux !