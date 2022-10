Le grand livre des animaux de l'extrême

Aux quatre coins du globe vivent des espèces animales épatantes, capables d'évoluer dans des milieux hostiles - déserts, abysses, pôles... - parfois totalement inaccessibles à l'homme. Pour s'adapter à ces conditions, ces animaux ont développé des aptitudes hors du commun : se congeler, courir sous 50°C, voir dans les ténèbres... Des facultés étonnantes qui inspirent aux scientifiques un tas d'idées ! De la minuscule fourmi argentée à l'énorme ours polaire, en passant par le calmar géant et le poisson des glaces, cet ouvrage documentaire propose aux jeunes lecteurs d'explorer les régions les plus reculées du monde pour tenter de percer les secrets des animaux de l'extrême. Un documentaire spectaculaire sur des animaux hors du commun.