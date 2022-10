Dad Tome 9 : Papa pop

La vie avec quatre filles c'est pas facile, pour un papa solo ! Mais lorsque ses trois aînées prennent un peu d'indépendance et quittent le nid familial, ce sont soudain de nouveaux soucis (et d'occasions de gags ! ) qui crépitent autour du pauvre Dad ! Sans oublier que Bébérénice et la chienne Mouf lui donnent bien du fil à retordre... Car sa benjamine, qui est elle aussi sur le chemin de l'indépendance (et du pot), nécessite une attention de chaque instant... Ce n'est encore pas cette fois que Dad décrochera un Oscar, mis à part dans nos coeurs ! Nob, plus que jamais, nous parle de la vie, la vraie, dans Dad. Car il se pourrait bien que sa propre fille ait récemment pris un peu d'indépendance, comme celles de son attachant héros... A noter que vous retrouverez bientôt toute la petite famille dans une série de dessins animés, à partir de septembre 2022, d'abord à la RTBF puis sur M6 !