Faites un voeu

"Certaines choses, il arrive qu'on ne veuille pas les voir, je le sais bien ; je suis comme tout le monde, une forme d'aveuglement ne m'est pas étrangère. Parfois, c'est un luxe. Un moyen de défense face à la violence du monde. Parfois aussi, l'aveuglement est la violence du monde, et on essaie d'imposer à l'autre de ne pas voir". En 2019, la rédaction de Libération a demandé à Jakuta Alikavazovic de tenir une chronique dans la rubrique "Ecritures" . La mission : un texte par mois ; sujet libre. Que faire alors de cette contrainte alliée à une vertigineuse liberté ? Elle y répond à sa manière, car le monde offre toujours de quoi faire, plus que jamais quand on le regarde de biais, avec ironie, humour, un sens précieux du détail et une dose nécessaire de poésie. Dans ce livre, il est question d'un penny exposé au British Museum, de la mort d'un chat, d'un hamster et, parfois, d'espoir.