Anne de Redmond

"On rit avec Anne, on pleure avec elle. Une évasion qui régalera les jeunes lecteurs déjà aguerris comme les adultes en quête d'un peu de douceur". La Voix du Nord Anne Shirley, qui a désormais dix-huit ans, poursuit ses rêves d'études supérieures et d'envolées créatives. Et c'est en compagnie de ses amis qu'elle découvre l'université de Redmond, en Nouvelle-Ecosse. Au programme : cours, écriture, nouvelles rencontres et surtout, toutes sortes de mésaventures. Sans oublier les retours à Green Gables pour se ressourcer, entretenir les vieilles amitiés, garder sur le droit chemin un turbulent petit garçon... et recevoir sa première demande en mariage ! Lucy Maud Montgomery (1874-1942) est une romancière canadienne. Elle connaît le succès avec la publication en 1908 des aventures d'Anne Shirley, traduites en seize langues. La saga, devenue un classique de la littérature, a fait l'objet de plusieurs adaptations audiovisuelles. Troisième volume de la série consacrée à Anne Shirley. Traduit de l'anglais (Canada) par Laure-Lyn Boisseau-Axmann