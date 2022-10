Saour, saveurs bretonnes

Cuisiner la Bretagne sans complexe ! Plus de 100 recettes, des incontournables au plus contemporaines. C'est ainsi que les recettes traditionnelles et des propositions dans l'air du temps se côtoient pour notre plus grand plaisir. Galettes, kig-ha-farz, cotriade, kouign-amann, far aux pruneaux, cidre et caramel salé, Breizhpizza. taboulé de sarrasin, power bowl, plats végétariens, sans gluten, sans lactose, sans sucre... Découvrir ou redécouvrir de nombreux produits dans ce superbe ouvrage : le chou-fleur prend des couleurs, les algues font enfin une apparition remarquée, le sarrasin revient de loin, tout comme la poule Coucou de Rennes. Une cuisine simple, saine et de saison en accord avec les attentes actuelles. Un univers gourmand superbement photographié et mis en scène par Domitille et Michel Langot.