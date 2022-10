La Loire à vélo - La fabuleuse évasion

- L'itinéraire cyclable de la Loire à Vélo permet de découvrir toutes les beautés d'un fleuve sauvage classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. - Un parcours inoubliable qui, de Nevers à Saint-Brévin, sur plus de 800 km, présente un patrimoine naturel et architectural exceptionnel, avec une belle fenêtre sur l'Océan en fin de parcours. - Une carte générale, neuf étapes cartographiées et plus de 200 photographies inédites pour cheminer le long de la Loire et à proximité. - De nombreux encadrés de lieux incontournables, des short-lists sur ce qu'il faut voir, mais aussi des pistes pour l'hébergement permettent d'apprécier encore plus ce territoire incomparable.