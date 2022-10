Kushi, tome 6. Le dernier voyage de Bayan

Kushi et ses amis Chen et Tilik ont réussi à semer Bold et sa bande de malfrats, et à rejoindre leur village. Alors que Kushi retrouve sa grand-mère, Bayan, très affaiblie, les vieilles histoires et rancoeurs du passé refonds surface et les villageois la prennent à parti : pour eux, elle reste le bébé apparu mystérieusement dans le village, un être maléfique qui a vampirisé cette pauvre folle de Bayan. La vieille chamane, sentant que sa fin est proche, souhaite transmettre à sa petite fille ses derniers enseignements pour préserver une magie ancestrale et lui donner les armes pour lutter contre le dangereux Bold et ses noirs desseins...