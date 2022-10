La nuit était chez elle

Alec Lolya est correspondant local pour un journal régional dans une ville du Sud-Ouest de la France. Son quotidien, en dehors des ballades avec son chien Miles, c'est de couvrir les infos du coin : crue de la Garonne, inondations, inauguration du nouveau stade. Rien de bien folichon. Mais son cousin débarque et lui demande de l'aider à vider une maison avant qu'elle soit envahie par les eaux. Il pourra alors utiliser à sa guise tout ce qui est dans la maison. Or, dans les papiers, Alex et le cousin trouvent un manuscrit qui ressemble fort à un texte de Louis-Ferdinand Céline. Cela suffit pour mettre la puce à l'oreille d'Alex, d'autant plus que leur fourgon est braqué et que le manuscrit disparait...