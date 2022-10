La Justine et L'Olympia - 1867. Un cold case sous la mer.... Un cold case sous la mer...

Que s'est-il passé en cette terrible nuit du 14 février 1867 ? Voilà deux navires marchands, perdus, qui errent à quelques encablures des côtes héraultaises. L'un est grec, l'Olympia, et vient de quitter le port de Sète. L'autre est français, la Justine, et rentre de Sicile. En plein coeur d'une des pires tempêtes du XIXème siècle dans le redouté golfe du Lion, ils avancent l'un vers l'autre. Et soudain... 50 ans plus tard, Laurence Serra, archéologue maritime, est autorisée par le ministère de la Culture à diriger, avec son équipe, la fouille d'une mystérieuse épave en bois qui n'a jamais été identifiée. La cale de ce navire est remplie d'une précieuse marchandise, vitale pour l'économie française de l'époque... Nom de code de l'opération ? "Aresquiers 12" . Cette mission débouche alors sur une captivante enquête scientifique menée comme une investigation policière. Sous l'eau et le sable, dans les archives des bibliothèques, avec les radars ultraperfectionnés de l'off-shore, au coeur des laboratoires, vont se succéder surprises, rebondissements, joies, frustrations, émerveillements pendant plus de cinq ans ! Ce livre restitue avec passion cette aventure et permet de mieux comprendre le travail acharné des archéologues.