Histoires vraies en Pays de Savoie, tome 26

Situés à la croisée de tant de chemins, les Pays de Savoie ont hérité d'un passé très fertile et haut en couleurs. Dans cet ouvrage, l'auteur a ainsi sélectionné les histoires les plus incroyables qui ont émaillé la vie de cette région. Histoires rigoureusement véridiques qui empêchent de refermer les pages du livre. Qui était Albert Pel, le plus vieux bagnard de France surnommé "le Landru savoyard" ? Pourquoi ces alpinistes malchanceux vont-ils mourir "en direct" devant leurs familles, les gens du pays et les médias ? Comment ce modeste petit boulanger a-t-il fait fortune au coeur de la pampa avant de venir en aide aux Savoyards déshérités ? Pourquoi la "plus belle princesse qui fut au monde" a-t-elle laissé un si grand souvenir en Pays de Savoie ? Ecrites avec suspense, ces histoires sont pour la plupart peu connues du grand public, car l'auteur est allé dépoussiérer les archives, percer des secrets... Pour la première fois, il nous entraîne dans les aventures captivantes d'as des as, de clochards philosophes, de chiens et d'ours extraordinaires, de passionarias extravagantes et de glaciers qui pleurent. Prêts à dévorer tous ces récits ?