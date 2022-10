Primal Gods in Ancient Times - Tome 3

Durant leur périple en direction du mont Katsuragi, nos héros font la rencontre de nouvelles divinités et doivent surmonter de nombreuses épreuves... Ils font face à un dieu ayant fait rapetisser des villageois pour retrouver sa gloire perdue, une divinité enfermée dans le néant, et une très jeune déesse attirant les enfants dans la forêt... Leur voyage fait remonter bien des souvenirs, comme le passé de Zen et sa rencontre avec Ozumo. Mais leurs péripéties révèlent également l'objectif de l'ascète... Alors que nos héros se rapprochent de leur destination finale, ils s'arrêtent dans une auberge tenue par une personne très spéciale...