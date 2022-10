Une oeuvre pour la paix. Un parcours mémoriel unique en France. Un parcours mémoriel unique en France

Ce livre relate une aventure artistique et humaine singulière, menée dans les Pyréées en vallée d'Aspe. Un projet collectif voulu par des habitants pour beaucoup descendants directs de celles et de ceux qui ont été emportés par les Premières et Seconde Guerres mondiales. Un parcours mémoriel qui associe arts visuels, design et bande dessinée pour relater sous des formes vivantes les destins tragiques de ces soldats, travailleurs émigrés, exilés, passeurs, résistants, évadés, mutinés, dont le souvenir reste encore dans la mémoire collective de cette vallée. Désormais installées là où ils ont vécu ou sont passés, cinq oeuvres relient et font revivre grande Histoire et histoires intimes, en s'adressant à toutes les générérations et nationalités. Car elles sont aussi une invitation à rester vigilants face aux dangers du nationalisme et du repli identitaire.