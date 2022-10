Escape Game Party - Le labyrinthe des oubliés. Saurez-vous vous échapper de cette aventure ?

1 aventure à jouer en 60 minutes ! Un labyrinthe, une multitude de chemins possibles et aucune idée de la manière dont vous êtes arrivé là... Parcourez ce puzzle sans fin et sortez de cet enfer. Dans cette aventure vous devrez observer, manipuler et résoudre des casse-tête comme dans un vrai escape game, pour vous échapper de ce puzzle sans fin en 60 minutes max ! 2 livres + 1 poster + 9 cartes