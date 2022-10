Easy Les meilleures recettes du monde Japon, Maroc, Inde, Italie, Liban, Corée

Un très joli coffret réunissant 6 livres de recettes et 6 destinations culinaires exceptionnelles : Japon, Liban, Inde, Italie, Corée et Maroc. Les meilleures recettes de chaque pays, toutes les bases, les ingrédients phares, des gestes, des infos culturelles. Pour chaque ouvrage, des autrices spécialisées et des dizaines de photos et de pas à pas. La cuisine du monde, c'est easy !