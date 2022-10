Le grand livre de la cuisine des 5 continents

Le livre de référence de la cuisine des cinq continents ! Europe, Asie, Amérique mais aussi Afrique et Océanie, soit près de 70 pays représentés ! Tous les plats incontournables soit plus de 200 recettes d'entrées, soupes, viandes, poissons, accompagnement et légumes et desserts. Sans oublier toutes les bases, les gestes incontournables en pas à pas, des infos sur les ustensiles et les ingrédients indispensables et de nombreuses astuces... Pour devenir un pro de la cuisine du monde et apporter une touche d'exotisme dans votre cuisine. Un ouvrage exceptionnel !