Avec nouvelleédition du GUIDE VERT WEEK&GO LOS ANGELES, entièrement mise à jour, partez à la découverte de la ville et de ses alentours en quelques jours ! Laissez-vous guider par notre sélection de sites étoilés , et et identifiez en un clin d'oeil les incontournables de la destination et nos coups de coeur. Découvrez plus de 110 adresses pour vous restaurer, prendre un verre, faire du shopping, sortir ou encore vous loger. Retrouvez les conseils pratiques et les bons plans dénichés par nos auteurs dans ce guide au format pocket et richement illustré. Et enfin, profitez également d'un plan d'ensemble détachable avec adresses et sites positionnés.