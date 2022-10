La célèbre princesse Dubazar, accompagnée de son fidèle acolyte le prince Dufouillis, visitent le donjon du Chevalier Fourbi ! Pour ce 6e opus, on retrouve la même activité cherche et trouve, avec 26 éléments à retrouver dans chaque lieu du donjon du Chevalier : la chambre, la salles d'armes, la buanderie, les écuries, les oubliettes, la basse-cour. Ce livre-jeu favorise l'attention, l'observation et la concentration de l'enfant. Pour jouer seul ou à plusieurs.