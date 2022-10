Ch'tites enquêtes - 16 enquêtes policières à résoudre

Avez-vous les talents de vrais détectives ? Découvrez 16 affaires criminelles non élucidées, et menez l'enquête en faisant tourner la roue pour récolter des indices et trouver le coupable le plus vite possible ! Il est possible de jouer de façon collaborative, ou bien les uns contre les autres. Contient : - 1 livret avec les faits divers qui présentent les affaires - 4 livrets avec des interrogatoires de témoins et/ou de suspects - 2 livrets avec des éléments d'indice - 1 livret avec un indice donné par le commissaire / l'inspecteur en charge du dossier - 1 livret avec les solutions