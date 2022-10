T-rex, le roi des dinosaures ne

Dans ce livre extraordinaire, qui allie l'analyse scientifique à l'imagination artistique, nous ferons la connaissance d'Alex, un jeune spécimen de T-Rex : nous découvrirons tout sur son époque, sa famille, son enfance et sa croissance, sa taille, son corps - tête, yeux, dents, lèvres, peau, cou, membres - et aussi sur son mode de vie, la façon dont il se déplaçait et chassait. Les textes détaillés et convaincants, qui suscitent beaucoup de curiosité et d'informations, sont accompagnés de splendides illustrations scientifiques de squelettes, de muscles et de fossiles (accompagnées d'informations sur les lieux des principales découvertes), mais aussi de reconstitutions artistiques raffinées avec des gros plans très efficaces. Grâce au rendu spectaculaire des grandes ouvertures des fenêtres, les grandes plaques de couleur reproduisent le T-Rex et son habitat de façon magistralement réaliste.