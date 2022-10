Le petit dragon aux ailes de carton

"Achille est un jeune dragon, amical et curieux. Il adore lire, et surtout, il aimerait pouvoir voler, visiter des endroits, des lieux lointains et fascinants. Ses ailes, cependant, sont trop petites ! C'est son amour de la lecture qui lui suggérera la voie à suivre pour résoudre le problème. Des illustrations colorées au style original transporte les jeunes lecteurs vers des mondes lointains à travers les aventures extraordinaires du jeune dragon ! "