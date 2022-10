La princesse de la pluie (coll. fantaisie)

"La douce princesse vit heureuse dans les nuages, mais elle voudrait à tout prix découvrir le monde qui se cache sous elle... elle descend donc sur Terre, en bas, de plus en plus en bas... mais quelque chose d'inattendu se produit. Les atmosphères magiques créées par les illustrations d'une grande artiste vietnamien rendent l'histoire spéciale, tandis que le texte bilingue rapproche les plus jeunes enfants de l'anglais pour apprendre tout en s'amusant".