Un tueur sur mesure

"Un chef-d'oeuvre d'humour, de sexe, et d'une violence rarement atteinte dans un roman noir". MIDI LIBRE Pour Jim, Charlie et Brian, braquer une banque à Belfast le jour d'Halloween déguisés en loups était une entreprise périlleuse. Y découvrir un coffre vide n'a rien arrangé. Mais voler la mallette d'un client agressif, c'était signer leur arrêt de mort. S'engage alors une course-poursuite entre braqueurs, tueurs à gages, flics pourris, et... la redoutable Fraternité pour la liberté irlandaise... Né à Belfast en 1958, Sam Millar a été emprisonné à Long Kesh comme militant de l'IRA, puis aux Etats-Unis pour sa participation en 1993 à un célèbre braquage. A son retour en Irlande, il écrit son autobiographie (On the Brinks), et huit romans noirs. Il est lauréat de nombreux prix dont le "Grand Prix Dora-Suarez" pour l'ensemble de son oeuvre, en 2020. Traduit de l'anglais (Irlande) par Patrick Raynal