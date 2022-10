CELEBRONS LE DIMANCHE Année liturgique A

Pour préparer et conduire les assemblées dominicales de la Parole, Célébrons le dimanche année A aide les baptisés à recevoir avec joie la semence de la Parole proclamée tout au long des dimanches et fêtes (années 2023 - 2026 - 2029). Il offre, pour les célébrations de chaque dimanche et jour de fête de l'année liturgique A : - le texte des lectures bibliques, - le commentaire de ces lectures, - des prières simples et directes en introduction et en réponse à la Parole de Dieu.