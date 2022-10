Arcade club - t2 bilel. Bilel

Vicky, Bilel et Roberto sont surexcités. Ils ont décroché leur premier rendez-vous avec l'Arcade Club ! Dans un entrepôt lugubre, ils font la connaissance d'un vieil homme qui leur fait une annonce choc : le recrutement ne fait que commencer. Pour faire véritablement partie de l'Arcade Club, les trois amis devront affronter un à un tous les membres du Club, sur leur territoire et sur leur propre borne de jeu. Pour Vicky et ses amis, c'est le début d'une immense tournée de jeux vidéos à travers toute la ville !