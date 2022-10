Sois le plus rapide de la banquise pour être couronné Prince des ours ! Dans ce jeu de rapidité, les enfants doivent pêcher les poissons le plus rapidement possible pour nourrir leurs ours. Celui qui arrivera à récupérer le Prince des ours en premier gagne la partie ! Un jeu original plein de surprises, à partir de 5 ans ! Matériel : 48 poissons en bois magnétiques, 12 cubes en bois magnétiques, 4 cannes à pêche en bois, 20 tuiles, 1 gros pion en bois, 1 système de toupie.