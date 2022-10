Peintres et couleurs d'Occitanie, tome 9

Pour la première fois, un livre présente les grands peintres qui ont coloré et enchanté l'Occitanie. Depuis des siècles, cette région a en effet attiré des générations d'artistes en quête de belles lumières, d'une grande diversité de paysages et d'un patrimoine architectural remarquable. Sur leur chevalet, ils nous entraînent - des rivages de la Méditerranée aux montagnes enneigées - à travers un voyage éblouissant plongeant au coeur des 13 départements d'Occitanie : travaux des champs, places et rues animées, arbres en fleurs, rivières qui chantent, petits villages paisibles, sous-bois ensoleillés, marchés colorés... Plus que jamais, ce livre rend hommage à tous les peintres qui ont laissé de ces territoires magiques d'Occitanie une oeuvre éternelle. Prêts à vous émerveiller ?