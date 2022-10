Née dans le Paris des années 1950, Eyra est une enfant à l'apparence particulière. Ses parents la cachent aux yeux du monde jusqu'à ses seize ans puis s'en débarrassent auprès d'un petit voyou. Celui-ci va l'emmener dans un univers d'arnaques et de chemins de traverse dans lequel elle va essayer de trouver sa place. Ses aventures la pousseront à se découvrir, et c'est au plus profond d'elle-même qu'elle puisera pour trouver le chemin de la liberté. Dans Monstrueusement vôtre, Eyra revient sur son histoire et nous partage ses émotions, ses doutes et ses espoirs. Elle incarne cette peur que nous avons de l'autre et qui fait ressortir le pire en chacun de nous.