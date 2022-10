Avec les Croisés - De l'an 1162 à la fin des États latins, tome 2

Terre Sainte, deuxième moitié du XIIe siècle. Le royaume chrétien franc de Jérusalem fait face à l'Est au royaume turco-arabe qui s'étend jusqu'à la Syrie. Le jeune roi lépreux Baudoin IV s'oppose à Saladin, chef incontesté des armées musulmanes. Viendront à sa suite Richard Coeur de Lion avec sa vaillance, puis Saint Louis avec sa piété, tous deux habités du même rêve glorieux et confrontés au même enjeu militaire et politique : dominer et pacifier l'Orient. Tripoli, Damas, Alep, Acre : dans la sécheresse de la Terre Sainte, les rivalités de pouvoir, l'ardeur de la foi, les ambitions dynastiques et les caractères des hommes s'entrechoquent et précipitent la fin des Etats latins en une chute désastreuse. Un second tome de l'Histoire des croisades qui restitue une page étonnante, violente et tragique de l'histoire du christianisme occidental.