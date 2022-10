L Oracle des animaux

L'animal totem est une figure positive et protectrice qui peut offrir à chacun un guide sur le chemin de la vie. Grâce aux 52 cartes et au livret expliquant les tirages et détaillant les messages de chaque animal, trouvez des réponses concrètes à toutes les questions qui vous préoccupent. Inquiet pour votre avenir professionnel ? Faites un tirage simple et le castor vous encouragera à fournir un travail acharné et continu, ou le crabe à faire un pas de côté pour considérer votre situation sous un nouvel angle. Des interrogations sur une personne qui vous est chère ? Le tirage en serre d'aigle vous renseignera sur la façon de faire avancer votre relation.