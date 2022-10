R 5 - L'aventure d'une populaire

Lorsque la Renault 5 est présentée au public en janvier 1972, personne ne mise sur elle. Les sceptiques prédisent l'échec de ce modèle à deux portes et les optimistes y voient un produit hybride mais marginal. Pourtant : traction-avant, roues indépendantes, suspension à grand débattement... tout Renault en 3, 50 m ! Car ce que les concepteurs ont sciemment pensé, c'est le concept de la Supermini, véhicule urbain à l'aise hors des villes. Et si, en 14 ans de carrière, la Renault 5 est restée numéro 1 des ventes c'est également grâce à son charme : voiture design, jolie, sympa et marrante, elle ne laisse personne insensible ! Fabriquée sur 4 continents, elle se vend à plus de 5 millions d'exemplaires ! Que serait devenue Renault sans cette locomotive ? Grâce à cet ouvrage et son iconographie riche et rare, vous pourrez enfin vous y retrouver dans les avatars de cette légende protéiforme et vérifier la conformité des véhicules à la série. En route ! Jean-Jacques Dupuis a fondé, en 1995, le magazine Gazoline, bien connu des amateurs de voitures anciennes. Il en a animé les colonnes pendant plus de 20 ans avant de transmettre le flambeau pour se consacrer à l'organisation de rallyes au long cours, toujours avec des autos de collection. Son plaisir premier reste la conduite, à bord d'un de ces engins qui ont bercé sa jeunesse et sont aujourd'hui de formidables outils de partage autour de la planète.