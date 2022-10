Photographies présentant en situation : Aigle, Buse, Circaète, Effraie, Faucon, Grand duc, Gypaète, Milan, Milan royal, Percnoptère, Pygargue, Vautour. La grande majorité des photographies contenues dans cet ouvrage ont été réalisées avec des animaux libres et sauvages, en minimisant les dérangements et dans le respect de l'environnement. Elles ont été prises, non à proximité des lieux de nidification, mais sur leurs lieux de passage... à tel point que les rapaces finissent pas être habitués à notre présence et se montrent curieux en nous regardant. Une astéristique signale les photographies prises au Donjon des aigles à Beaucens (Hautes-Pyrénées), essentiellement les rapaces nocturnes qu'il est impossible de prendre en plein jour et ne peuvent se photographier de nuit que si l'on pose des "pièges infrarouges" qui déclenchent des flashs. Les photographies publiées sont sans trucage. Les mentions techniques qui apparaissent sont dans l'ordre : boîtier, objectif, ouverture, vitesse et ISO.