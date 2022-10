Vizir, le cheval de Napoléon

"Vizir n'est encore qu'un jeune étalon lorsqu'il est offert à Napoléon pour devenir son cheval. Mais ne devient pas cheval impérial qui veut ! Vizir devra apprendre les "bonnes manières" de la cour, ne pas frémir devant les boulets de canon et galoper toujours plus vite sur les champs de bataille, le destin de son maître est en jeu... Découvrez la véritable histoire du plus célèbre cheval de Napoléon des plaines de la Turquie aux Invalides. "