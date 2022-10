Rennes... coma profond

Tout commence par une soirée pluvieuse... Des coups, deux détonations qui claquent dans la nuit, du sang, un hurlement de douleur, l'höpital... le drame... Dans cette enquête violente et remplie d'émotion, Carradec devient le gibier, obligé de sortir son arme, obligé de trouver refuge chez les sans abris, obligé de se transformer en justicier pour faire éclater la vérité! Entre Yann Carradec meurtri et fou de douleur et le commandant Kraschnik le fougueux commandant de police, c'est toute une galerie de personnages qui s'interposent... Tom le fidèle ami, Mickey l'homme de main, Camille la SDF au grand coeur, Geneviève l'infirmière... pour un final oùchacun retiendra son souffle !