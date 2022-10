MON CALENDRIER DE L'AVENT - 24 ACTIVITÉS AVANT NOËL

Dans ce livre aux pages prédécoupées, les enfants trouveront 24 activités pour patienter en attendant le Père Noël. Un puzzle, un attrape-rêves, des guirlandes, des décorations, un jeu de memory, la recette des sablés et celle de la bûche de Noël... sans oublier la lettre au Père Noël ! Toutes les activités sont expliquées en pas à pas et nécessitent peu de matériel : essentiellement des crayons, des ciseaux et de la colle. Le temps nécessaire à chaque activité (de 20 minutes à 1 heure) est indiqué pour les choisir en semaine ou le week-end, selon le temps disponible. Pour encore plus de magie, la couverture est incrustée de dorure.