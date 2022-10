Les énigmes d'Arsène Lupin. Mesurez-vous au célèbre héros avec 150 énigmes raffinées !. Mesurez-vous au célèbre héros avec 150 énigmes raffinées !

Avec 150 énigmes et casse-tête à résoudre, plongez dans l'univers du gentleman cambrioleur ! Tantôt voleur insaisissable, tantôt détective aguerri, il est temps de vous mesurer au héros mythique. Accompagnez-le dans ses aventures trépidantes entre petits larcins, déguisements farfelus, ruses, évasions, tours et détours. Suivez les pistes ! Affûtez vos méninges, vos capacités de raisonnement et de déduction seront mises à rude épreuve ! Serez-vous à la hauteur ?