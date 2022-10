Contes des sages pas sages

Pierre Bordage s'est pris au jeu de la contrainte d'écriture que représente le conte auquel il ne s'était jamais adonné, et au plaisir des choix iconographiques pour accompagner son imaginaire. Et à travers cette nouvelle thématique, il nous éclaire sur les nombreuses façons qui existent de ne pas être sage. Et quand un Sage décide de ne plus être sage, c'est sans doute pour donner à ceux qui le vénèrent, une véritable leçon de sagesse. Car le plus sage n'est pas toujours celui que l'on croit, en tout cas il peut l'être plus que ceux qui prétendent l'être... Sortir des sentiers battus, s'affranchir des codes sociaux ou moraux qui nous sont imposés... là réside certainement la véritable humanité.