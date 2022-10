Douceurs du Pays basque. Gourmandises de la Maison Pariès. Gourmandises de la Maison Pariès

Partez à la découverte de l'autre gastronomie du Pays basque, celle des desserts, du temps de vivre et du partage ! A califourchon sur une frontière, entre France et Espagne, entre mer et montagne, sa langue est impénétrable pour le commun des mortels, mais sa fine gastronomie parle à tout le monde. A sa seule évocation viennent les couleurs et les saveurs d'un alphabet gourmand : bienvenue dans le Pays basque ! Ce précieux ouvrage nous invite à découvrir les autres trésors de cette région : ceux des desserts, dont le célèbre gâteau doré et autres pépites sucrées. Sous les ciels bleu gris de la côte ou à l'ombre des grandes bâtisses aux volets orange, embarquez pour une balade au gré de recettes familiales et de délices de chefs pâtissiers de renom. Une rêverie tout en saveurs. Et tout en douceur... Avec la participation de Hélène Darroze - Vivien Durand - Michel Guérard - Patrice Ibarboure - Fabrice Idiart - Guillaume Roget & Maxime Badeuil Delphine Constantini est photographe culinaire et lifestyle pour l'édition, la presse et les marques du secteur agroalimentaire. Sa passion... raconter les histoires des hommes et des femmes du monde de la gastronomie. Auteur et photographe de plus d'une cinquantaine d'ouvrages de recettes à thème et de livres de Chefs, elle a remporté en 2018 le prix de l'Alimentation au Festival international de la photographie culinaire.