Mes premières enquêtes : Mon roman énigme. Le secret du vieux château

Enzo et Emile, son meilleur ami, passent de super vacances. Mais alors qu'ils visitent une tour de guet avec leur copain Axel, celui-ci leur joue un mauvais tour : les voilà enfermés ! Pour s'échapper, Enzo devra faire appel à ses plus grands talents de détectives afin de résoudre les énigmes... Et cette fois, le lecteur devra l'aider !