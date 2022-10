Le cinéma s'affiche. Une autre histoire du 7ème art. Une autre histoire du 7ème art

Dès l'apparition des premiers films, il y a eu des affiches pour les promouvoir auprès du public, faisant de ce support une forme de publicité ultime. Si elles représentent à l'origine le thème principal du film- aventure, amour ou frissons-, avec l'ascension du vedettariat, les affiches ont commencé à mettre en avant les stars et leurs styles de vie, notamment à Hollywood. A travers ce puissant support, s'entrecroisent histoire de l'art et impératifs commerciaux, évolutions techniques et clauses de représentation des vedettes, jusqu'à devenir au fil du temps, une forme d'art en soi. L'affiche est aujourd'hui objet de collection : sa puissance tient autant à son efficacité immédiate qu'à l'aura que lui attribuent l'histoire du cinéma et la nostalgie de son public. Illustré de près de 400 reproductions, cet ouvrage retrace l'histoire créative et commerciale des affiches de film, décennie par décennie jusqu'à la fin des années 90. Depuis la promotion du personnage de Charlot, jusqu'à la création de la légende de Greta Garbo, en passant par le rôle de l'affiche à l'ère du numérique, découvrez comment le graphisme s'est mis au service du 7ème art pour séduire les spectateurs des salles obscures.